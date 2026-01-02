هبوط أرضي بطول 10 أمتار في شارع مكة المكرمة بمدينة طما

15 صورة ترصد استخراج 25 كيلو عسل من مقبرة بالمنوفية.. ما القصة؟ (فيديو)

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد شارع مكة المكرمة بمدينة طما شمالي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، هبوطا أرضيا، وحسب المصادر فإن الواقعة، بسبب تسريب في خط الصرف الصحي بالمنطقة.

وتكثف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، جهودها لإصلاح كسر خط الصرف الصحي.

وأفاد مصدر مسئول فى طما، بأن مسافة الهبوط حوالي 10 أمتار، بعمق حوالي متر، وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الكسر.