إعلان

هبوط أرضي بطول 10 أمتار في شارع مكة المكرمة بمدينة طما

كتب : عمار عبدالواحد

06:32 م 02/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هبوط أرضي بطول 10 أمتار في شارع مكة المكرمة
  • عرض 4 صورة
    هبوط أرضي بطول 10 أمتار في شارع مكة المكرمة
  • عرض 4 صورة
    هبوط أرضي بطول 10 أمتار في شارع مكة المكرمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد شارع مكة المكرمة بمدينة طما شمالي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، هبوطا أرضيا، وحسب المصادر فإن الواقعة، بسبب تسريب في خط الصرف الصحي بالمنطقة.

وتكثف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، جهودها لإصلاح كسر خط الصرف الصحي.

وأفاد مصدر مسئول فى طما، بأن مسافة الهبوط حوالي 10 أمتار، بعمق حوالي متر، وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الكسر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هبوط أرضي انزلاق أرضي طما سوهاج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان