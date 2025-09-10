كتب - محمد الصاوي:

أثار مقطع فيديو نُشر عبر حساب أحد الممثلين على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة، بعدما ادعى ناشره أنه فوجئ خلال تجديد بطاقته الشخصية بتوقيع غرامة مالية عليه بدعوى أنه "متوفي منذ 3 أشهر".

وكشفت وزارة الداخلية أن ما جرى تداوله غير صحيح، حيث تمكنت من ضبط الشخص القائم على النشر، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهته اعترف بأن الفيديو مجرد تمثيل يعتمد على محاكاة صوتية لمقطع قديم، نشره على حسابه لجذب وتحقيق المشاهدات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الذي صور المقطع الأول، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، والذي أقر بأنه صوّره عام 2024 ونشره على سبيل المزاح.

اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية بحق المتهمين تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة.