قرار عاجل من المحكمة في قضية "مطاردة فتيات أكتوبر" على طريق الواحات

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، حجز محاكمة 3 طلاب جامعيين وسائق يعمل بإحدى شركات النقل التشاركي، في واقعة مطاردة 3 فتيات على طريق الواحات بالجيزة والتسبب في إصابة اثنتين منهن جراء اصطدام سيارتهن بسيارة نقل، لجلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "مازن. ن"، و"عبدالرحمن. ج"، و"مهند. ج"، و"يحيى. ع"، في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، تهمة التعرض للمجني عليهن "رنا إبراهيم" و"نزال يوسف" في الطريق العام، بألفاظ وإيحاءات وعبارات جنسية، وملاحقتهن عمدًا بإشارات مسيئة وخادشة للحياء.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قادوا سياراتهم برعونة ودون مراعاة اللوائح والقوانين، ما شكل خطرًا على حياة المجني عليهن، وأدى إلى وقوع الحادث الذي نتجت عنه إصابات مثبتة بالتقارير الطبية، كما امتنعوا عن تقديم المساعدة لهن بعد الحادث، فضلًا عن إتلاف السيارة الخاصة بالمجني عليها رنا إبراهيم.

