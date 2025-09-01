وصول ضحيتَي مطاردة فتيات أكتوبر لمواجهة المتهمين أمام الجنح

كتب - رمضان يونس:

وصلت "نزال" و"رنا"، ضحيتا مطاردة "طريق الواحات" بأكتوبر، رفقة أسرهن، إلى مقر محكمة جنح أكتوبر، تزامنًا مع انعقاد ثاني جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في إصابتهن بجروح وكدمات نتيجة حادث مروع، لمواجهتهم أمام المحكمة.

ومن المقرر أن تواجه المحكمة المتهمين بالتهم المسندة إليهم في أمر الإحالة، ومناقشة الضحايا حول ملابسات الحادث.

وأكد والد "نزال"، إحدى ضحايا مطاردة "طريق الواحات"، رفضه التام لأي مساعٍ للصلح مع الطلاب المتهمين، متمسكًا بحق ابنته أمام القضاء.

وقال والد "نزال" في تصريحات خاصة لمصراوي: "ابنتي تلقت تهديدات من أسر المتهمين إذا لم تقبل التنازل عن الدعوى، حيث قالوا لها إن لديهم فيديوهات للضغط عليها للتنازل"، موضحًا أنهم عرضوا مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه مقابل التصالح والتنازل عن الدعوى، إلا أنه تم رفض ذلك.

وتنظر محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، بعد قليل، ثاني جلسات محاكمة طلاب جامعيين وسائق "أوبر" في قضية مطاردة ثلاث فتيات بأكتوبر على طريق الواحات، والتي تسببت في إصابة اثنتين منهن نتيجة تصادمهن مع تريلا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة ثلاث تهم، أولها: "تعرضهم بالقول والفعل للمجني عليهما رنا إبراهيم ونزال يوسف أحمد زكريا في الطريق العام، باستخدام ألفاظ ذات إيحاءات وعبارات جنسية، وتكرار هذا الفعل بملاحقتهما في الطرق وإجبارهن على توقف سياراتهن، مع تعمد التعرض لهما بإشارات وعبارات فاضحة".

كما ذكرت النيابة أن المتهمين تسببوا عن طريق الخطأ في إصابة رنا إبراهيم فوزي عطيه ونزال يوسف أحمد زكريا، ناشئة عن رعونتهم وعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين، حيث قادوا سياراتهم بطريقة معرضة للخطر، مما أدى إلى الحادث وإصابة المجني عليهن، مع امتناعهم عن تقديم المساعدة لهن.

وأوضحت النيابة أيضًا أن المتهمين تسببوا في إتلاف السيارة المملوكة لرنا إبراهيم فوزي عطيه.

وطالب دفاع الفتاتين بتعويض مدني قدره مليون وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

