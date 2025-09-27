جنايات القاهرة تقضي بإعدام قاتلة الطفلة "ساجدة" في النهضة

قضت الدائرة التاسعة جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، بالإجماع بمعاقبة "إيمان س." بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامها بقتل الطفلة "ساجدة عمرو" بمساكن إيجيكو بالنهضة بالسلام، بعد أن أبدى مفتي الديار المصرية رأيه الشرعي في أوراق الدعوى.

وبرأت المحكمة المتهم الثاني "رجب ع." عما أسند إليه من اتهام.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل عزت عبد الله، وشارك في الحكم المستشاران أيمن عبد الرازق عطية وإيهاب طلعت يوسف، ووكيل النيابة زكريا أمجد محمد، وسكرتارية مصطفى شوقي.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى، المقيدة برقم 4604 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أنه بتاريخ 7 أكتوبر 2024، قامت "إيمان س." و"رجب ن." بقتل الطفلة عمدًا، مع سبق الإصرار من المتهمة الأولى، التي أعدت المخطط الإجرامي بدافع الانتقام من والدة الطفلة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة الأولى أطبقت على فم الطفلة لكتم أنفاسها، وراطمت رأسها بالحائط، ثم غمرتها بالمياه بقصد قتلها، بينما جثم المتهم الثاني فوقها أثناء احتضارها، مستكملًا حلقات الاعتداء عليها، ما أدى إلى وفاتها.

كما أسندت النيابة للمتهمة الأولى "إيمان" جريمة خطف الطفلة بالتحايل، حيث أوهمتها بحيلة وخدعتها عبر منحها قطع حلوى، مستغلة صغر سنها وشعورها بالأمان، لإبعادها عن أعين ذويها وتنفيذ جريمتها.

أما المتهم الثاني "رجب"، فقد نسبت إليه النيابة جريمة هتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد، مستغلًا انعدام مقاومتها، نتيجة تأثير الأفعال التي ارتكبتها المتهمة الأولى.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الإصابات على جسد الطفلة كانت رضية حديثة، ناجمة عن اصطدامها بأجسام صلبة، وشملت إصابات بالوجه والرأس، كما أشارت كرمشة جلد اليدين والقدمين إلى غمرها بالمياه، وهو ما أدى إلى مضاعفات قتلتها.

