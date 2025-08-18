مطاردة فتيات أكتوبر.. ماذا جاء في أمر إحالة المتهمين؟

كتب- رمضان يونس:

تواصل محكمة جنح أكتوبر بالجيزة نظر أولى جلسات محاكمة 3 طلاب جامعيين وسائق يعمل بتطبيق "أوبر"، على خلفية اتهامهم بمطاردة 3 فتيات على طريق الواحات، والتسبب في إصابة اثنتين منهن بعد اصطدام سيارتهن بسيارة نقل "تريلا".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا ثلاث جرائم أساسية:

1- التعرض للمجني عليهن رنا إبراهيم فوزي عطية ونزال يوسف أحمد زكريا في الطريق العام، بألفاظ وإيحاءات وعبارات جنسية، وتكرار ذلك الفعل من خلال ملاحقتهن ومضايقتهن عمداً عبر إشارات وعبارات خادشة للحياء.

2- التسبب خطأً في إصابة المجني عليهن نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، إذ قادوا سياراتهم بطريقة شكلت خطراً وأدت إلى وقوع الحادث، ما نتج عنه إصابات مثبتة بالتقارير الطبية، مع امتناعهم عن تقديم المساعدة لهن.

3- إتلاف السيارة الخاصة بالمجني عليها رنا إبراهيم فوزي عطية بسبب الحادث.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات الواقعة عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ملاحقة الفتيات بسيارات ملاكي، ما أسفر عن اصطدام سيارتهن بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وإصابتهن.

وتوصلت التحريات إلى تحديد وضبط المتهمين الثلاثة والسائق، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأحالت النيابة العامة القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر إلى المحكمة المختصة، لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مطاردة فتيات أكتوبر".

