إعلان

"ادفع 100 ألف جنيه".. تفاصيل خطف طالب في بولاق الدكرور

كتب : صابر المحلاوي

08:29 م 10/01/2026

"ادفع 100 ألف جنيه".. تفاصيل خطف طالب في بولاق الد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة، من كشف ملابسات اختفاء طالب في منطقة بولاق الدكرور، بعد تحقيقات ومتابعة للبلاغ المقدم من أسرته.

وتلقت الأسرة اتصالًا هاتفياً من مجهول يطالبهم بفدية قدرها 100 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح الطفل، "ادفع 100 ألف جنيه"، ما دفع رجال الأمن لتنفيذ خطة محكمة لمجارات المتصل وتحديد هويته.

وأظهرت التحريات أن وراء الواقعة موظفة بإحدى المدارس، استغلت الحالة المادية الميسورة للأسرة واختطفت الطفل لطلب الفدية.

وعلى الفور، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة، التي اعترفت بالواقعة عند مواجهتها، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بولاق الدكرور النيابة العامة خطف طالب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"لدعم نجله".. 5 صور لظهور زين الدين زيدان في مباراة الجزائر ونيجيريا
رياضة عربية وعالمية

"لدعم نجله".. 5 صور لظهور زين الدين زيدان في مباراة الجزائر ونيجيريا
الشيشيني يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

الشيشيني يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار
لظروف صحية.. تأجيل حفل هاني شاكر في مسرح تياترو أركان
زووم

لظروف صحية.. تأجيل حفل هاني شاكر في مسرح تياترو أركان
نجيب ساويرس خلال افتتاح متحف فاروق حسني: أنا من مريديه وعشاقه
أخبار مصر

نجيب ساويرس خلال افتتاح متحف فاروق حسني: أنا من مريديه وعشاقه

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
زووم

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار