"ادفع 100 ألف جنيه".. تفاصيل خطف طالب في بولاق الدكرور

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة، من كشف ملابسات اختفاء طالب في منطقة بولاق الدكرور، بعد تحقيقات ومتابعة للبلاغ المقدم من أسرته.

وتلقت الأسرة اتصالًا هاتفياً من مجهول يطالبهم بفدية قدرها 100 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح الطفل، "ادفع 100 ألف جنيه"، ما دفع رجال الأمن لتنفيذ خطة محكمة لمجارات المتصل وتحديد هويته.

وأظهرت التحريات أن وراء الواقعة موظفة بإحدى المدارس، استغلت الحالة المادية الميسورة للأسرة واختطفت الطفل لطلب الفدية.

وعلى الفور، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة، التي اعترفت بالواقعة عند مواجهتها، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.