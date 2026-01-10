إعلان

الداخلية تُحبط شبكة ترويج مخدرات على مواقع التواصل في الجيزة

كتب : صابر المحلاوي

07:06 م 10/01/2026

الداخلية تُحبط شبكة ترويج مخدرات على مواقع التواصل

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله صاحب الحساب وهو يروّج لبيع المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

وبإجراء الفحص والتحري، تم تحديد هوية صاحب الحساب وضبطه، وتبين أنه عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة الصف. وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول تبيّن بفحصه احتواؤه على دلائل رقمية تثبت نشاطه الإجرامي، إضافة إلى دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته اعترف المتهم بالترويج للمواد المخدرة عبر الصفحة المشار إليها بهدف تحقيق أرباح مالية، كما أقر بتحصله على المخدرات من أحد الأشخاص المقيمين بدائرة المركز.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي. وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية المواد المخدرة الجيزة النيابة العامة

