

كتب- رمضان يونس:

تواصل محكمة جنح أكتوبر بالجيزة نظر أولى جلسات محاكمة 3 طلاب جامعيين وسائق يعمل بتطبيق "أوبر"، على خلفية اتهامهم بمطاردة 3 فتيات على طريق الواحات، والتسبب في إصابة اثنتين منهن بعد اصطدام سيارتهن بسيارة نقل "تريلا".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة ثلاث تهم رئيسية:

1- التعرض للمجني عليهن رنا إبراهيم ونزال يوسف في الطريق العام، بألفاظ وإيحاءات جنسية وتكرار ذلك من خلال الملاحقة والمضايقة باستخدام سياراتهم.

2- التسبب خطأً في إصابة المجني عليهن نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، ما أدى إلى وقوع الحادث والإصابات المثبتة بالتقارير الطبية، مع الامتناع عن تقديم المساعدة.

3- إتلاف سيارة المجني عليها رنا إبراهيم جراء الحادث.

وطالب دفاع الفتاتين بتعويض مدني مؤقت قدره مليون وواحد جنيه.

شهدت الجلسة حضور أسرتي المجني عليهن، اللتين أكدتا رفض أي محاولات للصلح، وتمسكهما بمعاقبة المتهمين. كما حضر عدد من ذوي المتهمين لمؤازرتهم، وسط حراسة أمنية مشددة صاحبت المتهمين إلى مقر المحكمة.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات الواقعة عقب تداول مقطع فيديو يظهر ملاحقة الفتاتين بسيارات ملاكي، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة. وتوصلت التحريات إلى ضبط المتهمين الثلاثة والسائق، واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وأحالت النيابة العامة القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، إلى المحكمة المختصة لمباشرة محاكمة المتهمين فيما عُرف إعلاميًا بـ"مطاردة فتيات أكتوبر".

