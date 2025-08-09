إعلان

شاب يقفز من طابق عالي داخل مول شهير بالهرم.. والتحريات مضطرب نفسي

04:28 م السبت 09 أغسطس 2025

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
أنهى شاب حياته بالقفز بعدما تجرد من ملابسه من أعلى داخل مول العريش بمنطقة الهرم، ليسقط جثة هامدة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من النجدة بوفاة شاب داخل مول العريش، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.
وتبين من التحريات الأولية أن الشاب ألقى بنفسه من أعلى المول، ما أسفر عن مصرعه في الحال، ورجحت التحريات أن الشاب يعاني اضطرابًا نفسيًا.
تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


شاب يقفز من طابق عالي الهرم مديرية أمن الجيزة
