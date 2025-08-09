كتب- علاء عمران:



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط، ولاذا بالهرب عقب ارتكاب الواقعة.



وقالت الوزارة في بيان لها، السبت إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 الجاري، تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغًا من (طالب – مقيم بدائرة القسم) يفيد بقيام شخص مجهول بخطف هاتفه المحمول أثناء تواجده بالمنطقة.



أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصان – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدمياط)، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في الجريمة. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا ببيع الهاتف لعميلهما سيئ النية (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) الذي تم ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"