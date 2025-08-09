في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 371 قضية مخدرات وتنفذ 82 ألف حكم قضائي

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لملاحقة العناصر الإجرامية وتحقيق الانضباط.



وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 371 قضية مخدرات بحوزة 423 متهمًا، شملت كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، وضبط 245 قطعة سلاح ناري، و267 قطعة سلاح أبيض بحوزة 163 متهمًا، كما تم تنفيذ 82,895 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



كما أسفرت الجهود عن ضبط 5 تشكيلات عصابية، و13 متهمًا ارتكبوا 27 حادثًا، وضبط 27 متهمًا هاربًا، و17 متهمًا في أعمال بلطجة، بالإضافة إلى ضبط 228 دراجة نارية مخالفة و24,864 مخالفة مرورية، وفحص 58 سائقًا تبين تعاطي 9 منهم للمواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية. ويأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود المكثفة لمكافحة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وفرض السيطرة الأمنية الشاملة.









