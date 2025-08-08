كتب ـ رمضان يونس:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق كلي لشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادى النيل - 6 أكتوبر".

إدارة المرور قالت إن الأعمال الإنشائية تستلزم غلق الطريق كليًا 3 أيام من يوم الجمعة 2025/8/8 وحتى صباح يوم الأحد 2025/8/10، على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا.

تستلزم أعمال الغلق الكلى إجراء تحويلات مرورية على مرحلتين من بداية تنفيذ الأعمال.

أولها، المسار البديل الأول، حركة المركبات القادمة من كوبرى 15مايو ترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يساراً إلى شارع الدكتور حجازي ثم الدخول يساراً اتجاه شارع وادى النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال .

المسار البديل الثاني الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يميناً إلى شارع أحمد عرابي ثم الدخول يميناً اتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولاً إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.