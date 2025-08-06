أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بإنشاء مكتب لرعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء أداء عملهم، وذلك ضمن هيكل إدارة التخطيط والمتابعة، في خطوة تعكس وفاء النيابة العامة لعطائهم في خدمة العدالة، وحرصها على دعم استقرارهم الأسري والاجتماعي.

ويختص المكتب بالتنسيق مع إدارة النيابات والجهات الحكومية المعنية، لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بصرف مستحقات الأسر، من معاشات وتأمينات وغيرها، مع العمل على تذليل العقبات التي قد تعيق الحصول عليها.

وفي هذا الإطار، قرر النائب العام صرف جميع المكافآت المقررة من مجلس القضاء الأعلى لأعضاء النيابة العامة لصالح أسر المتوفين، بالإضافة إلى المكافآت الخاصة بالمناسبات والأعياد، مع مد مظلة الرعاية الصحية لتشمل الوالدين، بما يضمن لهم التمتع بذات الامتيازات المقررة لأعضاء النيابة العامة، وذلك وفقًا للبروتوكولات الموقعة مع الجهات المختصة.

وعلى الجانب التعليمي، وجّه النائب العام المكتب بمتابعة الأبناء القُصَّر في مختلف المراحل الدراسية، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يشمل المنح التعليمية أو المساهمة في سداد المصروفات الدراسية، لا سيما للمتفوقين منهم. كما شدد على إرساء منظومة متكاملة للرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة، تتضمن إتاحة مشاركة الأبناء في البرامج التعليمية والتدريبية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة، وتوفير الدعم المالي اللازم لمشاركة الأسر في رحلات الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجمعية الاجتماعية لأعضاء النيابة العامة، وضمان استفادتهم من مختلف خدماتها.