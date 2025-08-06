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محتوى يتضمن ألفاظًا إباحية.. الداخلية تعلن القبض على البلوجر "أم عمر فراولة"

04:56 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

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كتب – عاطف مراد:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى شهيرة تُدعى "أم عمر فراولة"، بعد بثها مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا إباحية تتنافى مع القيم والتقاليد العامة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ورود عدد من البلاغات ضد المتهمة، تتهمها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى غير أخلاقي بهدف تحقيق أرباح مالية من المشاهدات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من ضبط المتهمة (مقيمة بالقاهرة)، وبمواجهتها أقرت بتصوير ونشر تلك الفيديوهات بغرض زيادة عدد المتابعين وتحقيق مكاسب مادية من منصات التواصل.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لأي ممارسات سلبية على الإنترنت تمس الأمن المجتمعي أو تسيء إلى القيم والأخلاق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

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