طفل 13 عامًا يقود سيارة نقل بالشرقية.. والداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة نقل بمحافظة الشرقية، مما يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الصورة، وتبين أنها "سارية التراخيص"، وكان يقودها وقت الواقعة طالب يبلغ من العمر 13 عامًا.

كما تبين أن السيارة مملوكة لوالده (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان)، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، مؤكدًا أن نجله قاد السيارة دون علمه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومالكها.

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