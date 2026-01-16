إعلان

والده رفض زواجه لصغر سنه.. التحقيق في انتحار طالب بـ"قرص غلة" بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

09:16 م 16/01/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة انتحار طالب يبلغ من العمر 18 عامًا بمنطقة الصف، بعدما تناول "قرص غلة" نتيجة خلافات أسرية مع والده، الذي رفض زواجه بدعوى صغر سنه، ما دفعه لإنهاء حياته داخل المنزل.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا بالواقعة، حيث انتقل العميد محمد الصغير، رئيس قطاع الجنوب، والعقيد محمد العشري، مفتش مباحث الصف، والمقدم أحمد ماهر، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وأوضحت التحريات أن الطالب أقدم على تناول "قرص غلة" سامًا نتيجة خلافه مع والده حول زواجه، ما أدى إلى وفاته.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث والاستماع لأقوال أسرة الطالب المتوفى لاستكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتحار طالب بقرص غلة النيابة العامة بالجيزة انتحار طالب نتيجة خلافات أسرية مع والده انتحار طالب بسبب رفض والده زواجه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
زووم

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
مصراوى TV

تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بل أقنعت نفسي
شئون عربية و دولية

ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بل أقنعت نفسي
"قبل مباراة نيجيريا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مواجهات تحديد المركز الثالث
رياضة عربية وعالمية

"قبل مباراة نيجيريا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مواجهات تحديد المركز الثالث
قرار مهم من السكة الحديد بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي 2026
أخبار مصر

قرار مهم من السكة الحديد بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان