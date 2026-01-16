والده رفض زواجه لصغر سنه.. التحقيق في انتحار طالب بـ"قرص غلة" بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة انتحار طالب يبلغ من العمر 18 عامًا بمنطقة الصف، بعدما تناول "قرص غلة" نتيجة خلافات أسرية مع والده، الذي رفض زواجه بدعوى صغر سنه، ما دفعه لإنهاء حياته داخل المنزل.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا بالواقعة، حيث انتقل العميد محمد الصغير، رئيس قطاع الجنوب، والعقيد محمد العشري، مفتش مباحث الصف، والمقدم أحمد ماهر، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وأوضحت التحريات أن الطالب أقدم على تناول "قرص غلة" سامًا نتيجة خلافه مع والده حول زواجه، ما أدى إلى وفاته.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث والاستماع لأقوال أسرة الطالب المتوفى لاستكمال التحقيقات.