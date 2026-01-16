إعلان

حبس مدير ومشرفي مصحة "المريوطية" 15 يومًا بعد هروب جماعي للنزلاء

كتب : رمضان يونس

11:46 ص 16/01/2026 تعديل في 11:55 ص
قرر قاضي المعارضات بالجيزة، أمس الخميس، حبس مشرفين ومدير "مصحة المريوطية"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة الهروب الجماعي للنزلاء من داخل مصحة علاج إدمان بالبدرشين. والتى أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على مدير "مصحة المريوطية" الهارب، تنفيذًا لأمر النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار مدير المصحة.

وكشفت تحريات عن مفجأة إذ تبين أن مالك المصحة "خالد .م" استأجر فيلا من رجل أعمال (تم إخلاء سبيله بشأن الواقعة) في يونيو الماضي وقام بفتح الفيلا مصحة لعلاج الإدمان،وبعد نحو 4 أشهر جرى غلق المصحة بمعرفة إدارة العلاج الحر التابع لوزارة الصحة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في 14 أكتوبر الماضي.

وذكرت التحريات، أن مدير المصحة أعاد فتح النمصحة واستقبل عشرات النزلاء داخل الفيلا، ليتلقوا العلاج من الإدمان، إلا أن سوء المعاملة دفعتهم للهروب.

وتابعت التحريات، أن مدير المصحة ( المسئول) سبق اتهامه في ثلاث قضايا (سلاح بدون ترخيص و مخدرات) آخرهم قضية حملت رقم 2152 لسنة 2015 الشروق.

النيابة العامة واجهت المتهم الأول مالك الفيلا المستأجرة بها المصحة بتحريات المباحث التى أكدت أنه مالك الفيلا وليس يدير المصحة التي شهدت هروبًا جماعيًا لعشرات المدمنين. بينما واجهت المتهمين الآخرين (مشرفين) بتحريات المباحث التي دلت أن المتهمان يعملان في المصحة و الأدوية التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل المصحة.

النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق؛ أخلت سبيل رجل أعمال ـ مالك الفيلا (المصحة) ـ التي شهدت هروبًا جماعيًا لعشرات المدمنين بمنطقة المريوطية، بضمان محل إقامته.

