"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 60 ألف حكم قضائي خلال 24 ساع

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 201 قضية مخدرات بحوزة 222 متهمًا، وضبط 78 قطعة سلاح ناري و156 قطعة سلاح أبيض، إلى جانب تنفيذ 60603 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط تشكيل عصابي، و16 متهمًا هاربًا، و15 من القائمين بأعمال البلطجة، بالإضافة إلى 334 دراجة نارية مخالفة، و23.951 مخالفة مرورية، وفحص 64 سائقًا تبين تعاطي 12 منهم مواد مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات لتحقيق الانضباط ومواجهة الجريمة بكافة أشكالها.