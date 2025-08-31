شهادة وفاته حسمت الجدل.. ماذا حدث في قضية وفاة إبراهيم شيكا؟

كتب- محمود الشوربجي:

بعد مرور نحو 4 أشهر على وفاة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، عادت قضيته لتتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي.

عودت القضية للواجهة جاء عقب بلاغ رسمي من أسرة "شيكا" إلى النائب العام، تتهم فيه زوجته بالإهمال الطبي وسرقة الأعضاء، مطالبين بتشريح جثمانه لكشف الحقيقة.

وكانت فتاة تدعى "مروة" أثارت الجدل عقب خروجها في بث مباشر على تطبيق "تيك توك"، ووجهت اتهامات صادمة إلى أرملة اللاعب، هبة التركي، بالتورط في بيع إحدى كليتيه قبل الوفاة كما زعمت وجود أطراف أخرى متورطة، من بينهم مشاهير على منصات التواصل الاجتماعي وشخصيات معروفة.

أسرة شيكا تُشكك في سبب الوفاة

وفي بلاغها للنائب العام عبرت والدة إبراهيم شيكا عن شكوكها بوجود تلاعب أو شبهة جنائية في الوفاة، مؤكدة في أقوالها أن نجلها تعرض لسرقة أعضاء من جسده بعد وفاته، وتحديدًا كلية وفصًا من الكبد، وهو ما جاء في البلاغ المقيّد تحت رقم 5139 لسنة 2025 عرائض النائب العام.

وفي السياق نفسه، أفادت الأسرة أنها رفعت بلاغًا آخر للنيابة، طالبت فيه بالتحقق مما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية وجود حالة اتجار غير مشروع في الأعضاء البشرية، وهو ما دفع الممثل القانوني لعائلة شيكا، إلى اتخاذ خطوات قانونية بتقديم البلاغ للنائب العام.

شهادة وفاة شيكا

ووفق مصادر قانونية، فإن شهادة وفاة "إبراهيم شيكا" كشفت السبب الطبي لوفاته، وذلك بعد تداول معلومات غير دقيقة حول حالته الصحية قبل رحيله.

بحسب المصادر، فإن شهادة الوفاة أوضحت أن السبب الطبي المؤكد للوفاة هو "السدة الرئوية غير المصاحبة لقلب رئوي حاد"، وهو ما يعني حدوث انسداد مفاجئ في الشريان الرئوي نتيجة جلطة دموية، أدت إلى توقف تدفق الدم إلى الرئتين، وبالتالي وفاة شيكا.

النيابة العامة تتحرك

من جانبها وفي استجابة سريعة لبلاغ أسرة "شيكا"، وجه المستشار أحمد صفوت، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، بفتح تحقيق عاجل في القضية.

كما وجه بمراجعة التقارير الطبية الخاصة باللاعب الراحل، وتشكيل لجنة من الطب الشرعي لفحص مدى إمكانية استخراج الجثمان وتشريحه، للتأكد من صحة المزاعم المتداولة.

محامي زوجة شيكا يرد

بعد حملة التشكيك في وفاة "شيكا"؛ رد محامي هبة التركي أرملة "شيكا" على تلك الادعاءات بتقديم بلاغات رسمية للنائب العام ضد مروجي الحملة.

وقال جلال صوابي لمصراوي: "هناك أشخاص نشروا وقائع ملفقة ومغلوطة، بأن ابراهيم الله يرحمه لم يمت بالسرطان، وإنه كان متبرع بأعضائه، واتهمت زوجته باتهامات خطيرة مثل الإتجار بالأعضاء البشرية، مضيفًا "ده طبعًا كذب فج ومش حقيقي وتقدمنا بلاغات ضدهم في شهر يونيو الماضي".

أكد أن النيابة العامة بدأت بالفعل التحقيق في البلاغات التي تم تقد بها ضد من يقومون بالحملة المُخطط لها ضد موكلته.

كما نفت هبة التركي أرملة شيكا، الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة عدم صلتها بالفتاة صاحبة الفيديو المتداول على تيك توك، مشددة على أنها سترد على تلك المزاعم أمام القضاء.

صديق شيكا ينشر وثائق جديدة

من جانبه خرج اللاعب إسلام رضا، أحد المقربين من اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، عن صمته مؤكدًا أن نجم الكرة السابق كان يعاني من مرض السرطان، رافضًا كل ما تم تداوله من إشاعات بشأن أسباب وفاته أو حالته الصحية قبل رحيله.

وقال إسلام في شهادته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك": "قسماً بالله العظيم، إبراهيم كان مصابًا بسرطان المستقيم، وكنت حاضرًا معه من أول لحظة تعب تقريبًا من سنتين، وبعد ما رجعت لإيطاليا، بعتلي كل الورق، وسألت أكتر من دكتور وأكدولي التشخيص".

وأضاف أن كل الشائعات التي تم ترويجها من قبل من وصفها بـ"مروجة الإشاعات" لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن شيكا توفي بكامل أعضائه، وأن الفيديو المتداول لا يعود لعملية غير مفهومة كما أُشيع، بل كان إجراءً طبياً لأخذ عينة من الورم.

واختتم رضا حديثه قائلاً: "ليه بقينا نصدق الكذبة وننشرها؟ فين الدليل اللي قالت إنها معاه؟ ليه ما طلعتهوش؟ إحنا في دولة قانون، والقانون هو الفيصل، وربنا هو الحكم في الآخرة على كل من ظلم أو ردد إشاعة بدون دليل".

وتوفي اللاعب إبراهيم شيكا عن عمر يناهز الـ 28 عاما، ويدعي إبرهيم عبدالصبور طه إبراهيم، وشهرته إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، ولد في 2-1- 1997 بقرية سماتاي التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية.

اقرأ أيضًا:

سائق يعتدي على فتاة بالسب ويلقي المياه عليها في كرداسة | فيديو

غدًا.. أولى جلسات محاكمة "أم سجدة" بتهمة بث فيديوهات خادشة

ثأر بسيف وكذلك على "كاب".. الإعدام لشبانه في قضية قتل "أوسا" طالب السلام