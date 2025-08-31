غدًا.. أولى جلسات محاكمة "أم سجدة" بتهمة بث فيديوهات خادشة

كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة غدٍ الأحد الموافق 1 سبتمبر، كأولى جلسات محاكمة البلوجر الشهيرة "أم سجدة"، في اتهامها ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة قد قررت إحالة البلوجر المعروفة بـ"أم سجدة" للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع خادشة للحياء العام ومخالفة القوانين المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي أجهزة وزارة الداخلية عدة بلاغات ضد صانعتَي محتوى، تتهمهما بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة وخروجًا عن الآداب العامة، فضلًا عن التشكيك في مصادر ثرواتهما.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما (ربتا منزل – مقيمتان بالقاهرة والقليوبية)، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير ونشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر المنصات.



