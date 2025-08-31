سائق يعتدي على فتاة بالسب ويلقي المياه عليها في كرداسة | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سائق يعتدي على فتاة بالسب ويلقي المياه عليها من زجاجة بلاستيكية بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تبين أنه أثناء استقلال إحدى الفتيات وأشقائها سيارة أجرة بدائرة مركز شرطة كرداسة، طلب منهم أحد الأشخاص النزول واستقلال سيارة أخرى بدعوى أولوية الدور في تحميل الركاب، ولدى رفضهم، حدثت مشادة كلامية قام على إثرها بالتعدي على الفتاة بالسب وإلقاء المياه عليها من زجاجة بلاستيكية كانت بحوزته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

