واقعة صوت وصورة .. قرار من النيابة بشأن فيديو ضرب "طالب الجيزة" بالسنج

كتب ـ رمضان يونس:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 3 متهمين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهم بالتعدى ضربًا بأسلحة بيضاء على طالب في منطقة الساحة الشعبية بالجيزة، بغرض سرقة مبلغ مالي 3 آلاف جنيه.

وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة "عمر.ه"، و"أحمد.ن"، و"سيف.ط"، 3 تهم، أولها استعراض القوة والضرب، والسرقة عن طريق الإكراه، وإحداث عمدًا عاهة مستديمة، وذلك في المحضر رقم 11295 لسنة 2025 جنح الجيزة.

و أمرت جهات التحقيق بنيابة الجيزة الجزئية، بعرض "علي" ـ طالب ثانوي تجاري ـ ضحية اعتداء 3 بلطجية عليه بالسنج في شارع خوفو بمنطقة الساحة الشعبية بالجيزة، على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وذلك لإعداد تقرير وافٍ عن الإصابات.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، بعدما استمعت لأقوال المجني عليه الطالب وشاهدت تفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت الواقعة منذ بدايتها.

وكشف التقرير الطبي المبدئي الموقع على "علي" (طالب ثانوي تجاري) بالجيزة، الذي أصيب جراء اعتداء 3 من أشخاص "جيرانه" عليه السنج في شارع خوفو بالجيزة، عن إصابته بجروح متفرقة في الركبة واليد.

وأفاد التقرير الطبي الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن المجني عليه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على "علي" تبين وجود جروح قطعية وطعنية باليد اليسرى مع قطع بالأوتار، واصبع السبابة والوسطى وجرح قطعي بصابع الإبهام، وجرح عميق في الركبة اليسرى الجهة الخلفية، وجرح غائر في الجانب الأيسر للصدر.

وأوضح التقرير أن المجني عليه يحتاج إلى فترة علاجية وراحة لمدة أكثر من 21 يومًا ما لم تزيد أي مضاعفات، كونه أجرى عملية جراحية بالوتر بالركبة اليسرى، حيث يشكل التقرير وجود جراحة باليد تستدعي لعمليات تجميل.

واتهم "علي فاروق " طالب ثانوي تجاري - ثلاثة أشخاص من جيرانه بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء "سنج" أمام محل والدته بشارع خوفو بمنطقة الجيزة، بعد رفضه دفع "إتاوة".

