محافظ الدقهلية يتفقد مخابز طلخا ويؤكد: لا تهاون في وزن الرغيف

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، عددًا من المخابز بمدينة طلخا، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها.

واطمأن محافظ الدقهلية خلال جولته على انتظام سير العمل داخل المخابز، ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز المدعم، كما تابع جودة الخبز المقدم للمواطنين، وانتظام صرف الحصص دون تكدسات.

والتقى المحافظ، عددًا من المواطنين المترددين على المخابز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، مثمنًا الجهود المبذولة، ومؤكدًا ضرورة الاستمرار بنفس المستوى.

وأكد المحافظ، أهمية تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة على المخابز، لضمان وصول رغيف الخبز المدعم للمواطنين بالجودة والوزن المقرر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية ومعايير النظافة العامة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة، وعلى مختلف القطاعات الخدمية، بهدف تحسين مستوى الأداء، وضمان تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين.