المرور تضبط 101 ألف مخالفة وتكشف 57 حالة مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 101,530 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.164 سائقًا، وتبين إيجابية 50 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 725 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 109 سائقين أسفر عن إيجابية 7 حالات تعاطي مواد مخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

