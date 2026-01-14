إعلان

المرور تضبط 101 ألف مخالفة وتكشف 57 حالة مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:01 م 14/01/2026

حملة مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 101,530 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.164 سائقًا، وتبين إيجابية 50 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 725 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 109 سائقين أسفر عن إيجابية 7 حالات تعاطي مواد مخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات مرورية وزارة الداخلية مخدرات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سامح شكري رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
أخبار مصر

سامح شكري رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

نغمة موبايله صوت بطة.. موقف محرج لوزير الصحة الأمريكي بالبيت الأبيض
مصراوى TV

نغمة موبايله صوت بطة.. موقف محرج لوزير الصحة الأمريكي بالبيت الأبيض
رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
أخبار مصر

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
"العقدة مش عندنا احنا".. تعليق ناري من شوبير قبل مواجهة مصر والسنغال
رياضة عربية وعالمية

"العقدة مش عندنا احنا".. تعليق ناري من شوبير قبل مواجهة مصر والسنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟ كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحارًا من قلب السفينة FENER؟
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور