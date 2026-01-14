إعلان

بمناسبة عيد الشرطة ورمضان.. الداخلية تطلق المرحلة 28 من "كلنا واحد"

كتب : علاء عمران

12:29 م 14/01/2026

مبادرة كلنا واحد

أطلقت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وذلك اعتبارًا من 15 يناير 2026 وحتى نهاية فبراير. تأتي المبادرة في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. وشهدت هذه المرحلة توسعًا غير مسبوق في أعداد الكيانات المشاركة لتشمل: 3.125 فرعًا لسلاسل تجارية، و172 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و107 قوافل متحركة، و877 فرع مطعم، و416 فرع حلويات، وبإجمالي 4,697 منفذًا بمختلف المحافظات.

كما تواصل الوزارة توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1,300 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية، إضافة إلى قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان"، في إطار جهود مستمرة لرفع الأعباء عن المواطنين وتعزيز الدور المجتمعي للوزارة في تقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية.

مبادرة كلنا واحد عيد الشرطة وزارة الداخلية

