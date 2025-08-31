استدراج وانتقام.. تفاصيل اعتداء 5 أشخاص على شاب في بني سويف | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن اعتداء عدد من الأشخاص على آخر بمحافظة بني سويف.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تلقى قسم شرطة بني سويف الجديدة بلاغًا من القائم على النشر – له معلومات جنائية – بتضرره من قيام 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، بالتعدي على نجله، البالغ من العمر 18 عامًا، وله معلومات جنائية، بالضرب وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وذلك عقب قيام أحدهم باستدراج المجني عليه لمكان الواقعة.

وتبين أن الحادث جاء بسبب خلافات سابقة، حيث سبق للمجني عليه التعدي بالضرب على شقيق أحد المتهمين ونجل عم الآخر، مما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح قطعية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على سلاحين أبيضين المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

