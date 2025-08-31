إعلان

مشهد صادم في موقف كرداسة.. سائق يسكب المياه على فتاة والشرطة تتحرك

10:25 ص الأحد 31 أغسطس 2025

مديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

في مشهد صادم وسط الزحام، تحول خلاف على الركوب بموقف سيارات في كرداسة شمال قطاع أكتوبر إلى واقعة اعتداء لفظي وجسدي على فتاة شابة، لينتهي الأمر بتدخل عاجل من أجهزة الأمن وضبط المتهم.

البداية كانت برصد المباحث مقطع فيديو نشرته المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة اعتداء السائق عليها أمام المارة.

وكشفت التحريات أن فتاة عشرينية كانت برفقة شقيقاتها في الموقف، وحاول السائق إجبارها على ركوب سيارته الميكروباص؛ بسبب خلاف مع زميله حول أولوية تحميل الركاب.

ورغم رفضها، انهال عليها السائق بوابل من السباب، ثم ألقى عليها زجاجة مياه أمام الجميع، قبل أن يتم تحديد هويته وضبطه تمهيدًا لعرضه على النيابة.

