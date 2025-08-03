مشاهير التيك توك يتساقطون.. الداخلية تعلن عن ضربة جديدة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة الداخلية عبر مركزها الإعلامي عن الإيقاع بصانعة محتوى جديدة تضاف إلى قائمة طويلة سقطت في فخ المشاهدات والأرباح.

الوزارة قالت في بيانها مساء الأحد إنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط البلوجر مقيمة بالمنوفية، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو؛ لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.