بسبب خلافات على محل.. ضبط عامل وزوجته تعدّيا على سيدة في الغربية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص وزوجته بالتعدي على إحدى السيدات بمحافظة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يوليو الماضي، ورد بلاغ إلى مركز شرطة كفر الزيات من (مالكة أحد المحال الكائنة بدائرة المركز) تتضرر فيه من (عامل "له معلومات جنائية"، وزوجته – مقيمان بدائرة المركز)، لقيامهما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإتلاف هاتفها المحمول، وذلك بسبب خلافات بينهم حول المحل المشار إليه "المستأجر من قِبل المشكو في حقهما".

تم ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الأسباب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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