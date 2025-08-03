قرار قضائي بشأن دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة ابنتيه

كتب- أحمد عادل

قررت محكمة مصر الجديدة لشؤون الأسرة، تاجيل أولى جلسات دعوى إبراهيم سعيد لاعب الكرة السابق، ضد طليقته لضم حضانة ابنتيه "جوليا" و"لي لي"، بعد بلوغهما السن القانوني لجلسة 21 سبتمبر لعرض الصلح.

وفي وقت سابق كانت محكمة الأسرة، قررت شطب الدعوى المقامة من طليقة اللاعب السابق إبراهيم سعيد، تطالبه فيه بمصروفات ابنتيه الدراسية وذلك لعدم حضورهم جلسات المحاكمة.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل إبراهيم سعيد، على ذمة القضايا المقامة من طليقته وابنتيه، بعد قبول الطعن المقدم على حكم حبسه.