بعد سرقة أموال عملاء بالمنيا.. عصابة البنوك الوهمية في قبضة الداخلية

كتب - عاطف مراد:

كثفت أجهزة الأمن جهودها لملاحقة شبكات النصب الإلكتروني التي تستغل حاجة المواطنين للخدمات المصرفية، وتمكنت من إسقاط تشكيل عصابي خطير في محافظة المنيا انتحل صفة موظفي بنوك واستولى على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطرق احتيالية منظمة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 4 عناصر جنائية بتكوين شبكة متخصصة في الاحتيال، إذ تواصلوا مع الضحايا عبر مكالمات هاتفية مدّعين أنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك. وزعموا مساعدتهم في تحديث بياناتهم البنكية أو تسهيل الحصول على قروض، قبل أن يستدرجوهم للكشف عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وأرقام الحسابات السرية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا تلك البيانات في الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء بعدد من البنوك، مستغلين ثقة الضحايا وخوفهم من وقف حساباتهم في حال عدم الاستجابة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأموريات أمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، و32 شريحة هاتف محمول تخص شركات مختلفة، و23 هاتفًا محمولًا، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على رسائل ومحادثات تثبت نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم أقر المتهمون بتفاصيل نشاطهم، واعترفوا بأنهم شكلوا شبكة احتيالية منظمة للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم، مؤكدين أنهم نجحوا في تنفيذ عمليات متعددة بنفس الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة.

