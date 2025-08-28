إعلان

بعد سرقة أموال عملاء بالمنيا.. عصابة البنوك الوهمية في قبضة الداخلية

05:00 م الخميس 28 أغسطس 2025

المتهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

كثفت أجهزة الأمن جهودها لملاحقة شبكات النصب الإلكتروني التي تستغل حاجة المواطنين للخدمات المصرفية، وتمكنت من إسقاط تشكيل عصابي خطير في محافظة المنيا انتحل صفة موظفي بنوك واستولى على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطرق احتيالية منظمة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 4 عناصر جنائية بتكوين شبكة متخصصة في الاحتيال، إذ تواصلوا مع الضحايا عبر مكالمات هاتفية مدّعين أنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك. وزعموا مساعدتهم في تحديث بياناتهم البنكية أو تسهيل الحصول على قروض، قبل أن يستدرجوهم للكشف عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وأرقام الحسابات السرية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا تلك البيانات في الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء بعدد من البنوك، مستغلين ثقة الضحايا وخوفهم من وقف حساباتهم في حال عدم الاستجابة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأموريات أمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، و32 شريحة هاتف محمول تخص شركات مختلفة، و23 هاتفًا محمولًا، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على رسائل ومحادثات تثبت نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم أقر المتهمون بتفاصيل نشاطهم، واعترفوا بأنهم شكلوا شبكة احتيالية منظمة للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم، مؤكدين أنهم نجحوا في تنفيذ عمليات متعددة بنفس الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة.

اقرأ أيضا

"ساعة ألماس وآيفون ذهب".. ماذا وجدت النيابة بحوزة "شاكر محظور"؟

مات بسكته قلبية.. من هو اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية الراحل؟

بعد القبض على المتحرش.. السائحة الأمريكية تشكر الأجهزة الأمنية وتوجه رسالة لمصر

كانوا بيحفروا على مساخيط.. ضبط 9 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الجيزة

"كلمة السر حقنة فيلر".. مأساة عروس حلوان من مركز تجميل إلى المشرحة

المستشار ناصر رضا أمينًا عامًا لمجلس الدولة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة أموال عصابة البنوك الوهمية الخدمات المصرفية إسقاط تشكيل عصابي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
فيديو مثير يكشف محتالين انتحلوا صفة ضباط شرطة بالجيزة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة