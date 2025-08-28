ذهب وجوازات وهواتف.. تفاصيل سقوط لص "النقل الذكي" بالقاهرة

كتب - عاطف مراد:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة سرقة سيدتين تحملان جنسية إحدى الدول، بعد أن استولى سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي على 9 حقائب تخصهما أثناء نقلهما من مدينة نصر إلى محل إقامتهما بالتجمع الأول.

وتبين أن الحقائب كانت تحتوي على مشغولات ذهبية، وجوازي سفر، وهاتفين محمولين، إضافة إلى متعلقات شخصية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها المقيم بمحافظة الشرقية، وبحوزته كامل المسروقات. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.