شجار بسلاح أبيض في بني سويف.. ضبط شخصين اعتديا على حلاق

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بني سويف، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يتعديان على آخر باستخدام سلاح أبيض.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه بتاريخ 23 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة بني سويف من حلاق بتضرره من شخصين، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث جرح قطعي بسبب خلافات سابقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.