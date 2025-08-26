إعلان

شجار بسلاح أبيض في بني سويف.. ضبط شخصين اعتديا على حلاق

04:35 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب - علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن بني سويف، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يتعديان على آخر باستخدام سلاح أبيض.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه بتاريخ 23 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة بني سويف من حلاق بتضرره من شخصين، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث جرح قطعي بسبب خلافات سابقة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شجار بسلاح أبيض ضبط شخصين اعتديا على حلاق الضرب باستخدام سلاح أبيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها