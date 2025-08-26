كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 10 متهمين في واقعة اتهامهم بسرقة محل مجوهرات مملوك لمواطن خليجي، وعملات أجنبية في منطقة العجوزة، عن طريق الإكراه، ضمن تشكيل عصابي نفذ عملية سطو مسلح في منتصف الليل، إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل.

وفقًا لتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4249 لسنة 2025 جنايات قسم العجوزة، والمقيدة برقم 1615 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، فإن المتهمين: "أدهم .م"، و"محمد.س"، و"أحمد.س"، و"أحمد.إ"، و"محمود.ط"، و"خالد.أ"، و"عمر.س"، و"جابر.م"، و"محمود.أ"، وغيرهم.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين في اليوم العاشر من مارس 2025، سرقوا المنقولات (مجوهرات وعملات أجنبية) من محل مجوهرات مملوك لمواطن يحمل جنسية إحدى دول الخليج، عن طريق الإكراه حال تواجده داخل المحل رفقة عامل لديه، عقب مغادرة الموظفين للمحل. حيث نسج المتهمون مُخططًا إجراميًا قسموا فيه الأدوار، هدفه سرقة المحل، وأعدوا لذلك أسلحة نارية (مسدس صوت)، وأسلحة بيضاء، ولاصق طبي لإتمام الجريمة.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين باغتوا المجني عليه والعامل، وأشهروا في وجهيهما الأسلحة لبث الرعب في نفسيهما، حتى تمكّنوا من الاستيلاء على المشغولات الذهبية والمبالغ المالية، ثم كبلوا أيديهما وكمموا فمهما بلاصق أُعد مسبقًا بغرض منعهما من الاستغاثة، ثم استولوا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR) لإخفاء آثار الجريمة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الخامس حتى العاشر تهمة إخفاء أشياء مسروقة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه، الذي أكد أنه أثناء تواجده بالمحل رفقة العامل، فوجئ بدخول المتهمين الأول والثاني والرابع، وهم يشهرون سلاحين ناريين (مسدس صوت) وسلاح أبيض (سكين)، مهددين إياهما للامتثال لأوامرهم، مما بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما.

وتوصلت تحريات رجال البحث الجنائي إلى أن المتهمين الأول حتى الرابع اتفقوا على تنفيذ المخطط وسرقته بالإكراه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة ووسائل لتقييد الحركة، إلى جانب مركبة آلية خاصة بالمتهم الأول، لتنفيذ الجريمة والهروب بها.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين الـ10، وأُحيلوا إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.