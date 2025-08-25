كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية ضد بؤر إجرامية خطرة، حاولت جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا لترويجها بعدد من المحافظات.

معلومات وتحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أكدت قيام عناصر جنائية شديدة الخطورة ضمن بؤر إجرامية بمحاولة جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت المواجهات عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والمؤبد في قضايا (اتجار بالمخدرات – سلاح بدون ترخيص – بلطجة)، بنطاق محافظة المنوفية، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.

وضبطت القوات بحوزتهم: نحو 400 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، استروكس، شابو، بودر، هيروين، شادو)، وقرابة 17 ألف قرص مخدر ومؤثر، و104 قطع سلاح ناري (94 بندقية خرطوش، 2 بندقية آلية، 6 فرد خرطوش، 2 طبنجة)

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات المخدرة بنحو 90 مليون جنيه.

