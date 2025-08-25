إعلان

6 مصابين في انقلاب ميكروباص بأطفيح

10:31 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص-أرشيفية

كتب - علاء عمران:
أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح جنوب الجيزة، اليوم الأحد.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي.
انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد نفق أطفيح في اتجاه بني سويف نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

