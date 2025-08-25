2228 منفذًا ومعرضًا لخدمة المواطنين ضمن مبادرة "كلنا واحد"

كتب- أحمد أبو النجا:

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ(27) من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أُطلقت في 25 مايو الماضي، وتم تمديدها لمدة شهر إضافي ابتداءً من أول شهر أغسطس الجاري.

وتستهدف المرحلة الـ(27) من المبادرة توفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المبادرة تعمل على توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي للوزارة (moi.gov.eg)، مشيرةً إلى أنه تم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة من خلال إضافة أسواق تجارية كبرى وموردي اللحوم والخضراوات والفاكهة، بإجمالي 39 سلسلة تجارية، لتوفير مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية، فضلًا عن الزيادة في أعداد المنافذ لتصبح 2228 منفذًا وسرادقًا وسلسلة تجارية بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 4 معارض رئيسية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تابعت وزارة الداخلية أنه سيتم توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والمُوضحة على الموقع الرسمي للوزارة (moi.gov.eg).

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم مختلف أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور