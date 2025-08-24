الداخلية تكشف تفاصيل وفاة شخص من ذوي الهمم خلال مشاجرة بكفر الشيخ

كتب- علاء عمران:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن وفاة أحد الأشخاص من ذوي الهمم "صم وبكم" إثر حدوث مشاجرة بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 أغسطس الجاري تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ بحدوث مشاجرة بين شخصين من ذوى الهمم "صم وبكم" (عاطل – وعامل بمغسلة سيارات "توفي متأثراً بإصابته بجروح طعنية بالصدر") مقيمان بدائرة مركز شرطة بيلا.

وبسؤال شاهدي الواقعة (عاملان بذات المغسلة "مصابان بجروح متفرقة بالجسم") قررا بأنهما حال عملهما بالمغسلة محل عملهما صحبة المتوفى فوجئا بقيام الأول بالتعدي على المتوفى بسلاح أبيض محدثاً إصابته التي أودت بحياته وعند محاولتهما إنهاء التعدي حدثت إصابتهما المنوه عنها ولايعلما سبب نشوب المشاجرة.

تم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم في ارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

