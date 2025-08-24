إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل وفاة شخص من ذوي الهمم خلال مشاجرة بكفر الشيخ

09:16 م الأحد 24 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن وفاة أحد الأشخاص من ذوي الهمم "صم وبكم" إثر حدوث مشاجرة بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 أغسطس الجاري تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ بحدوث مشاجرة بين شخصين من ذوى الهمم "صم وبكم" (عاطل – وعامل بمغسلة سيارات "توفي متأثراً بإصابته بجروح طعنية بالصدر") مقيمان بدائرة مركز شرطة بيلا.

وبسؤال شاهدي الواقعة (عاملان بذات المغسلة "مصابان بجروح متفرقة بالجسم") قررا بأنهما حال عملهما بالمغسلة محل عملهما صحبة المتوفى فوجئا بقيام الأول بالتعدي على المتوفى بسلاح أبيض محدثاً إصابته التي أودت بحياته وعند محاولتهما إنهاء التعدي حدثت إصابتهما المنوه عنها ولايعلما سبب نشوب المشاجرة.

تم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم في ارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

قرار قضائي جديد بشأن استئناف "علياء قمرون" على تجديد حبسها

صفع شاب من ذوي الهمم.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو أثار غضبًا بالمنوفية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية ذوي الهمم مشاجرة قسم شرطة أول كفر الشيخ مشاجرة بين شخصين من ذوى الهمم وفاة شخص من ذوي الهمم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس