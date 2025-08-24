كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي بصفع آخر من ذوي الهمم بمحافظة المنوفية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وتبين أن ارتكابه للواقعة جاء على خلفية خلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.