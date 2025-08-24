إعلان

صفع شاب من ذوي الهمم.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو أثار غضبًا بالمنوفية

05:50 م الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضبط المتهم بصفع شاب من ذوي الهمم
  • عرض 4 صورة
    ضبط المتهم بصفع شاب من ذوي الهمم
  • عرض 4 صورة
    ضبط المتهم بصفع شاب من ذوي الهمم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي بصفع آخر من ذوي الهمم بمحافظة المنوفية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وتبين أن ارتكابه للواقعة جاء على خلفية خلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صفع شاب ذوي الهمم ضبط متهم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس