ضبط 90 طن أعلاف فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

داهمت الأجهزة الأمنية مصنعًا غير مرخّص لإنتاج الأعلاف الحيوانية باستخدام مواد خام مغشوشة، وتم ضبط المدير المسؤول وأحد العاملين، ومصادرة كميات كبيرة من الأعلاف الفاسدة.

كانت قد وردت معلومات أكّدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تفيد بقيام مالك مصنع غير مرخّص بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بإنتاج أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة وغير مسجّلة، مستخدمًا مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المدير المسؤول ورئيس العمال، والعثور داخل المصنع على 20 طنًّا من المواد الخام مجهولة المصدر تُستخدم في التصنيع دون ترخيص، و70 طنًّا من المنتج النهائي للأعلاف الحيوانية والداجنة غير المطابقة للمواصفات وبدون تسجيل، كانت مُعبأة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية، إضافة إلى خط إنتاج كامل.