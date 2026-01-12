إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خناقة الشماريخ" في سوق بولاق

كتب : مصراوي

05:18 م 12/01/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة وإطلاق ألعاب نارية داخل أحد الأسواق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأنه بتاريخ 8 الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول مكون من ثلاثة أشخاص وطرف ثانٍ مكون من ثلاثة أشخاص آخرين، بسبب خلافات حول أولوية المرور.

وأثناء المشاجرة، قام الطرف الثاني بإطلاق ألعاب نارية، ما أدى إلى اشتعال جزء من فرش أحد البائعين، وتم إخماده من قبل الأهالي دون حدوث إصابات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزة الطرف الثاني الألعاب النارية المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

خناقة الشماريخ لجيزة وق بولاق لداخلية شاجرة بالأسلحة

