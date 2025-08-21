الداخلية تكشف كواليس فيديو تعاطي 5 أشخاص للمخدرات بسوق العبور

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله 5 أشخاص فى حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيهم للمواد المخدرة داخل سوق العبور بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية" وبحوزة أحدهم كمية من مخدر البودر.

بمواجهتهم أقروا بتعاطيهم للمادة المخدرة المضبوطة وشرائها من عاطل له معلومات جنائية مقيم بالقاهرة أمكن ضبطه وبحوزته كمية من ذات المخدر.

