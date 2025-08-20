كشف ملابسات فيديو سيدة تلقي بنفسها أمام السيارات في الشرقية

كتب- عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها بالطريق العام أمام السيارات بالشرقية.

بالفحص تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها تهذى بكلمات غير مفهومة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو توفير الرعاية الملائمة لها.

