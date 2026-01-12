الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين، أحدهما يحمل عصا خشبية، بالتعدي بالسب على إحدى السيدات بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 الجاري، تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، أفادت بتضررها من شخصين ظهرا بمقطع الفيديو، لقيامهما بالتعدي عليها بالسب، على خلفية خلافات سابقة حول الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، بحوزة أحدهما العصا الخشبية الظاهرة في مقطع الفيديو، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.