إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة بالبحيرة

كتب : علاء عمران

04:29 م 12/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين، أحدهما يحمل عصا خشبية، بالتعدي بالسب على إحدى السيدات بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 الجاري، تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، أفادت بتضررها من شخصين ظهرا بمقطع الفيديو، لقيامهما بالتعدي عليها بالسب، على خلفية خلافات سابقة حول الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، بحوزة أحدهما العصا الخشبية الظاهرة في مقطع الفيديو، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحيرة مواقع التواصل الاجتماعي مركز شرطة أبو المطامير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد قفزة الذهب اليوم.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية لراغبي الاستثمار
اقتصاد

بعد قفزة الذهب اليوم.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية لراغبي الاستثمار
كيف تفاعل الجمهور مع اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام؟
زووم

كيف تفاعل الجمهور مع اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام؟

فساتين بصيحة الظهر المكشوف.. 20 صورة للنجمات في حفل جولدن جلوب 2026
الموضة

فساتين بصيحة الظهر المكشوف.. 20 صورة للنجمات في حفل جولدن جلوب 2026

"الفيضة الكبرى" تعاود ضرب الإسكندرية.. رياح عاتية وأمطار تغسل الشوارع- صور
أخبار المحافظات

"الفيضة الكبرى" تعاود ضرب الإسكندرية.. رياح عاتية وأمطار تغسل الشوارع- صور
لم تحتمل فراقه.. سيدة تلحق بزوجها بعد 4 أيام من وفاته في البحيرة
أخبار المحافظات

لم تحتمل فراقه.. سيدة تلحق بزوجها بعد 4 أيام من وفاته في البحيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)