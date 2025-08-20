إعلان

تجديد حبس البلوجر محمد عبد العاطي لنشره فيديوهات خادشة للحياء

01:32 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

بلوجر محمد عبد العاطي

كتب- أحمد عادل:
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس البلوجر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي" على مواقع التواصل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال التحقيقات، أقر عبد العاطي بنشر الفيديوهات بهدف تحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدة، نافيا قصده خدش الحياء العام.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه بعد تلقي عدة بلاغات، وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الفيديوهات تضمنت ألفاظًا وإيحاءات إباحية تتنافى مع القيم المجتمعية.

البلوجر محمد عبد العاطي نشر فيديوهات خادشة للحياء برنامج مع كامل احترامي
إعلان

