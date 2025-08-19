خلاف على أولوية المرور.. الداخلية تضبط متهما بمضايقة سيدة في القاهرة

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تستغيث بسبب تعرضها للمضايقة من قائد سيارة ملاكي، لعدم السماح لها بالمرور أثناء قيادتها في منطقة مدينة نصر.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المتورطة في الواقعة، والتي تبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أن ما حدث كان نتيجة خلاف على أولوية المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.