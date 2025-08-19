النيابة تكشف تفاصيل مقتل ترزي في الوراق بسبب 50 جنيه

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، ملابسات مقتل ترزي بمنطقة الوراق على يد صاحب محل، إثر مشاجرة بينهما بسبب خلاف مالي على مبلغ 50 جنيهًا.

وتبين من التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب تأخر الأول في رد مبلغ مالي كان قد اقترضه، وتطورت المشادة إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على الترزي بطعنة نافذة أردته قتيلًا في الحال.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الوراق، حيث تبين وجود جثة المجني عليه مصابًا بجرح طعني أودى بحياته.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أمام النيابة اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالتحريات، مبررًا فعلته بمماطلة المجني عليه في رد المبلغ المالي.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.