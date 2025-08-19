إعلان

سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالعاصمة والجيزة

12:24 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 أشخاص، من بينهم 4 لهم معلومات جنائية، لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدوائر أقسام شرطة "عابدين، الطالبية، والعجوزة" بالقاهرة والجيزة.
ضُبط بصحبتهم 8 أطفال أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

