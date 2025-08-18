كتب - رمضان يونس:

قالت المحامية "أمنية عيد"، دفاع المتهم الرابع في واقعة مطاردة فتيات أكتوبر على طريق الواحات، وهو سائق يعمل بتطبيق "أوبر"، إن موكلها لم تكن له أي صلة بالواقعة، مؤكدة أن مروره في محطة الوقود جاء مصادفة نظرًا لقيامه بسحب أموال من ماكينة الصراف الآلي بالمحطة.

وأضافت أن المجني عليهن لم يتعرفن على موكلها أمام جهات التحقيق، قائلة: "ذكرن أنه كان خلفهن في الطريق، لكنهن لم يعرفنه من قبل، ولم يكن من بين المتهمين المتواجدين بالكافيه"، على حد قولها.

وتابعت "أمنية" أن موكلها صرح في التحقيقات نصًا: "كنت داخل أسحب فلوس من الشيل أوت، ولما ماكنش فيه فلوس خرجت ومشيت على الطريق، وفوجئت بالحادث، وكنت ماشي جنب المتهمين، بس الكاميرا جابت العربية، وأنا معرفش حد في الواقعة نهائيًا".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة ثلاث اتهامات رئيسية:

1- التعرض للمجني عليهن "رنا إبراهيم" و"نزال يوسف" في الطريق العام بألفاظ وإيحاءات جنسية، وتكرار ذلك من خلال الملاحقة والمضايقة باستخدام سياراتهم.

2- التسبب خطأً في إصابة المجني عليهن نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، ما أدى إلى وقوع الحادث والإصابات المثبتة بالتقارير الطبية، مع الامتناع عن تقديم المساعدة.

3- إتلاف سيارة المجني عليها "رنا إبراهيم" جراء الحادث.

وطالب دفاع الفتاتين بتعويض مدني مؤقت قدره مليون وواحد جنيه.

وشهدت الجلسة حضور أسرتي المجني عليهن، اللتين أكدتا رفض أي محاولات للصلح وتمسكهما بمعاقبة المتهمين، كما حضر عدد من ذوي المتهمين لمؤازرتهم، وسط حراسة أمنية مشددة صاحبت المتهمين إلى مقر المحكمة.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات الواقعة عقب تداول مقطع فيديو يظهر ملاحقة الفتاتين بسيارات ملاكي، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة، حيث تمكنت التحريات من ضبط المتهمين الثلاثة والسائق، واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وأحالت النيابة العامة القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، إلى المحكمة المختصة لمباشرة محاكمة المتهمين فيما عُرف إعلاميًا بـ"مطاردة فتيات أكتوبر".

اقرأ أيضا:

مطاردة فتيات أكتوبر.. ماذا جاء في أمر إحالة المتهمين؟

النيابة تواجه المتهمين بثلاث اتهامات.. والضحايا يطلبون تعويض مليون جنيه

مطاردة فتيات أكتوبر.. بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين

مطاردة فتيات أكتوبر.. المحكمة تواجه المتهمين والضحايا أمامها (تفاصيل)

إصابات الضحايا ظاهرة.. اللقطات الأولى من محاكمة المتهمين بمطاردة فتيات أكتوبر

خوف وقلق ونظرات ريبة.. مشاهد من محاكمة المتهمين في مطاردة "فتيات أكتوبر"



